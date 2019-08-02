إلغاء الإجازات ومواجهة التعديات.. طوارئ بـ"الجيزة" استعدادًا لعيد الأضحى

الجيزة - أ ش أ:

أعلن أحمد راشد محافظ الجيزة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة والتأكيد على تواجد الأطباء والأطقم البشرية وتوفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية اللازمة بكافة المستشفيات.

وشدد محافظ الجيزة على تفعيل غرفة العمليات علي مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها، إلى جانب قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف.

وأكد إلغاء الإجازات لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتصدي بكل قوة حيال أي شكل من أشكال التعدي والبناء المخالف والاهتمام بأعمال النظافة وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين لقضاء إجازة العيد بالمتنزهات والحدائق العامة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أية تعديات أو إشغالات والتصدي الفوري لها.

وقال راشد إنه سيتم فتح حديقة بانوراما الجيزة أمام المواطنين بطريق الفيوم مجانا طوال أيام العيد وتوزيع 150 ألف كيس قمامة على الحدائق والمتنزهات لتوزيعها على المواطنين المترددين عليها، مؤكدا على رئيس هيئة النظافة ضرورة تجهيز الحملات والعمال والتركيز على أماكن دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات والمحاور الرئيسية بالمحافظة ورفع كفاءة وجاهزية الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على شوادر اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار، والتأكد من توافر السلع بالمجتمعات الاستهلاكية ومتابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز وزيادة المعروض من اللحوم قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل والتنبيه على جميع المحلات والتجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.

وأكد على مديرية الطب البيطري بمواصلة التعاون مع الصحة والتموين بتكثيف التواجد لمراقبة المجازر للتاكد من ضمان جودة وصلاحية اللحوم المذبوحة حفاظا على صحة المواطنين مع استمرار فتح المجازر طوال أيام العيد لاستقبال مذبوحات الأهالي.

وشدد على مديري المديريات الخدمية ورؤساء الأحياء والمراكز بتشديد الرقابة على المنشآت السياحية والسلاسل التجارية للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية وسلامة المنتجات المعروضة حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد المحافظ على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة تواجد الفنيين على مدار 24 ساعة وتفعيل غرف العمليات لاستقبال أي شكاوي طوال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من تواجد الأطقم الفنية والسائقين للتعامل الفوري حيال أي شكاوى.