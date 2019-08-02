وزير الري يسلم نظيره الإثيوبي الرؤية المصرية لتشغيل سد النهضة

كتب - أحمد مسعد:

سلَّم وزير الموارد المائية والري، وجهة النظر والرؤية المصرية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، إلى وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، وذلك جلسة خلال مباحثات بينهما بمقر وزارة المياه الإثيوبية، تمهيدًا لعقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية في الدولتين بالإضافة إلى دولة السودان.

وقال وزير الري المصري، في بيان اليوم الجمعة، إنه على صعيد المناقشات والمباحثات المشتركة، تم عرض الخبرات المصرية في مجال إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة الاستخدام ومقاومة الحشائش المائية، موضحًا أنه تم دعوة الجانب الإثيوبي للاطلاع على تلك الخبرات والاستعداد لتنفيذ مشروعات ثنائية مشتركة، تساهم في دعم وترسيخ أوجه التعاون بين البلدين.

تأتي زيارة وزير الري لأثيوبيا عقب زيارته أمس للسودان لبحث الرؤى المشتركة بين البلدين في القضايا المشتركة ذات الاهتمام بمشاركة من وفدين رسميين من وزارتي الخارجية والري.