تأكيد السيسي دعم مصر لحل عادل للقضية الفلسطينية.. صحف القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دعم مصر جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما رصدت الصحف التحركات المكثفة للحكومة لتنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وأبرزت القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه جاريد كوشنر، التي أكد خلالها الرئيس دعم مصر جميع الجهود الرامية للتوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية والدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا للمرجعيات الدولية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية؛ بما يسهم فى استقرار المنطقة وفتح آفاق جديدة لشعوبها.

ونقلت الصحف عن الرئيس تأكيده قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة وحرصه على مواصلة الارتقاء بها في جميع المجالات واستمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام بالشرق الأوسط خاصة في ضوء عدم الاستقرار والأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأشارت إلى أن كوشنر أشاد بالدور المهم والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف، منوها بما حققته من نجاح في ترسيخ استقرارها الداخلي برغم الوضع الإقليمي المتأزم والنجاح الملموس في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود التنموية التي أحدثت طفرة في مجمل الأوضاع بمصر .

وذكرت الصحف أن "كوشنر" نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السيسى، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية-الأمريكية وتطلعه لتنميتها وتطويرها على مختلف المستويات.

حكوميا، أبرزت صحيفة (الأهرام) تشديد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - خلال اجتماع المجلس أمس - على ضرورة البدء في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب ومن بينها إطلاق المشروع القومى لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر.

وذكرت الصحيفة أن الدولة تشهد تحركات مكثفة لاستكمال تنفيذ مبادرة (حياة كريمة) الرئاسية لتحسين أحوال الفقراء في محافظات مصر، حيث أعلنت وزارة التخطيط في تقرير لها أمس الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الموجهة للمبادرة وأكدت ارتفاع معدل النمو ليحقق أفضل معدل نمو اقتصادى منذ 11 عاما ليبلغ 6ر5% في 2018/2019 والمستهدف 6% في عام 2019/2020 ليصل إلى 5ر6% بحلول عام 2021/2022.

وأشار تقرير الوزارة إلى أثر الاستثمارات على خفض معدلات البطالة لتسجل 1ر8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019 ، كما أشار إلى وصول عدد المشتغلين إلى 2ر26 مليون فرد عام 2017/2018.

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن مدبولى استهل أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالإشادة بعقد مؤتمرات الشباب التي تقام فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها تعطي دفعة ذات مردود إيجابي للمواطنين، خاصة أنها أصبحت منصة مهمة لإثراء الحوار بين الدولة وشبابها، وفي الوقت نفسه تبرز الطاقات والأفكار الابداعية لهؤلاء الشباب في حل المشكلات المزمنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس استعرض بعض توصيات المؤتمر ومن بينها تكليف المجلس ببحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة "نموذج المحاكاة" ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطنى المقبل للشباب الى جانب توصية أخرى باطلاق المشروع القومى لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر من خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدورها، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مجلس الوزراء أصدر في الاجتماع عددا من القرارات منها تشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية لتطوير تعاقدات شركات قطاع الأعمال العام ضمانا لتحقيق الانضباط المؤسسي وتحسين الأداء الاقتصادي وإعفاء المهرجانات الصيفية مثل مهرجان القلعة للموسيقى من ضريبة الملاهي.

وأضافت الصحيفة أن المجلس وافق على مشروع قرار بشأن تشكل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها عددا من الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام (مقررا للجنة) وتختص اللجنة بوضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير منظومة التعاقدات والإجراءات بشركات قطاع الأعمال العام واعتماد القواعد والإجراءات الواجب تضمينها باللوائح المنظمة لتعاقدات تلك الشركات بما يحقق الانضباط المؤسسي في إدارة منظومة تعاقداتها ويحسن من أدائها الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، تابعت صحيفة (الجمهورية) أصداء تصريحات الرئيس السيسي في وسائل الإعلام والصحف العربية والعالمية خلال مشاركته في جلسات المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية، حيث تصدرت مبادرة التحول الرقمي بمصر العناوين.

وأبرزت (الصحيفة) اهتمام وسائل الإعلام بكلمة الرئيس السيسي التي قال خلالها "إن شكل الدولة المصرية ومضمونها سيكون مختلفا بإذن الله في المستقبل، وسنتحدث عن دولة جديدة تماما في كل المجالات.. وعلى رأسها مجال الرقمنة".

إلى ذلك، أبرزت صحيفة (الأخبار) اختتام جلسة مباحثات مصرية أثيوبية أمس في أديس أبابا، تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات المياه، فضلا عن مواصلة التشاور حول مفاوضات سد النهضة لإنهاء النقاط العالقة سعيا للوصول إلى اتفاق نهائي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة بملف السد شاركت في الاجتماع القول إنه من المقرر أن يقدم الوفد المصري - فور عودته للقاهرة اليوم - تقريرا مفصلا للقيادة السياسية ورئيس الوزراء حول تفاصيل الاجتماعات التي عقدها في جولته الخارجية التي شملت السودان واثيوبيا لبحث استئناف مفاوضات السد.

وفي الشأن الصحي، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أعلنت إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة العامة (يكون مقره القاهرة)، وذلك لتوصيل مبادرات الصحة العامة في الدول الأفريقية للتخلص من الأمراض والأوبئة التي تشكل عبئا كبيرا على الدول الأفريقية.

وأضافت الصحيفة أن إعلان الوزيرة جاء خلال ترأسها أمس الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات على المستوى الوزاري، التي تعقد تحت رعاية الرئيس السيسى وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وحضور عدد من وزراء الصحة الأفارقة وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بملفات الصحة والسكان.