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    أخبار متوقعة.. نقل الحجاج وقوافل دعوية من الأوقاف

    06:59 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    أخبار متوقعة.. نقل الحجاج وقوافل دعوية من الأوقاف

    حجاج - صورة ارشيفية

    القاهرة- أ ش أ:

    تسيّر شركة (مصر للطيران) 16 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 3700 حاج، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة، ونرصدها في السطور التالية.

    القاهرة.. تسيّر شركة (مصر للطيران) 16 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 3700 حاج بواقع 7 رحلات إلى جدة لنقل 1500 حاج و9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 2200 حاج .

    القاهرة..تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف، إلى محافظات مطروح والمنيا والبحيرة، في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.

    أستانا.. تعقد الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) جلسة مباحثات بشأن تسوية الأزمة السورية، يصدر عنها بيان مشترك للدول الثلاث.

    كيجالي.. يواجه المنتخب الوطني لكرة السلة ناشئات (تحت 16 سنة) منتخب أنجولا، الذي تأهل مباشرة إلى نصف النهائي كأول المجموعة الأولى.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الحج 2019 كرة السلة مصر للطيران
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