أخبار متوقعة اليوم: 18 رحلة جوية لنقل الحجاج المصريين إلى أرض الوطن

القاهرة- (مصراوي):

ينشر "مصراوي" تقريرًا بأهم الأحداث المتوقعة اليوم الاثنين.

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، نظر محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "جبهة النصرة".

- تسير شركة مصر للطيران 18 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة لنقل 4200 حاج بعد أداء مناسك الحج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج.

- يعقد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي لقاءً مفتوحًا مع الطلاب والطالبات الجدد بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين بالجامعة.

- تطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمصر ومركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار، والمنظمة الكشفية العربية أعمال الدورة التدريبية "تنمية كفايات مدربي تعليم وتعلم الكبار للنازحين واللاجئين في الأماكن المستقرة بالدول العربية".

- يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرنسا للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر إقامته الصيفي في "حصن بريجانسون".

- يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الإنساني، للإشادة بعمال الإغاثة، الذين يجازفون بأنفسهم في مجال الخدمات الإنسانية.