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عضو بـ"رياضة البرلمان": فوز ناشئي اليد ببطولة العالم إنجاز تاريخي

02:36 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
عضو بـ"رياضة البرلمان": فوز ناشئي اليد ببطولة العالم إنجاز تاريخي

الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن فوز فريق منتخب مصر للناشئين في كرة اليد، ببطولة العالم، يعد إنجازًا تاريخيًا للرياضة المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك المنتخب نموذحًا للمنتخبات الأخرى في باقي الألعاب.

وأضاف حسين لـ"مصراوي"، إلى أن ذلك المنتخب، يعمل بشكل علمي، وبكفاءات مصرية، بعيدًا عن سياسات المجاملات والمصالح التي تشوب بعض الاتحادات والألعاب.

وتابع وكيل لجنة الرياضة بمجلس النواب: "علينا جميعًا إعادة النظر في الألعاب والاهتمام بها"، مشيرًا إلى أن لعبة كرة اليد وغيرها من الألعاب الفردية، لا يتم الاهتمام بها مثل كرة القدم، مطالبًا بضرورة تغيير تلك الرؤية والأسلوب في التعامل مع تلك الألعاب، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. ​

محمود حسين لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب منتخب مصر بطولة العالم

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