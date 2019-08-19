أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد العلم مشروع الصوب الزراعية الأهلي وبيراميدز اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب انفجار معهد الأورام عمرو دياب أزمة مضيق هرمز

بعد تكريم السيسي.. أستاذ بجامعة الأزهر: البحث العلمي أفضل استثمار للدول

02:38 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
بعد تكريم السيسي.. أستاذ بجامعة الأزهر: البحث العلمي أفضل استثمار للدول

لدكتور جمال الدين إبراهيم

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور جمال الدين إبراهيم، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعلماء شيئ حميد، فالقيادة السياسية للدولة أصبحت تقدر العلم والعلماء.

وأضاف الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر، لـ"مصراوي"، أن البحث العلمي أفضل استثمار للدول، فهو أساس التقدم في شتى مجالات الحياة، فالدول المتقدمة تخصص جزء كبير من دخلها القومي لدعم البحث العلمي، لذلك يعود عليهم بالنفع، على عكس ما يحدث في الدول النامية.

وأوضح أن مصر في موقف متواضع بين الدول في مسألة البحث العلمي: "نحن نحتاج إلى مزيد من الدعم للبحث العلمي عن طريق تخصيص حجم أكبر من ميزانية الدولة لدعم الباحيثن والمراكز البحثية".

وتابع: "مصر لن تصل إلى المكانة التي نريدها إلا بالعلم وبالبحث العلمي".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الأحد، احتفال مصر بعيد العلم، حيث كرّم الرئيس خلال الاحتفال عددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.

جمال الدين إبراهيم جامعة الأزهر السيسي البحث العلمي

الخبر التالى:

وكيل "رياضة النواب" لمصراوي: أطالب رئيس البرلمان باحتفالية كبرى لأبطال اليد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان