بعد تكريم السيسي.. أستاذ بجامعة الأزهر: البحث العلمي أفضل استثمار للدول

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور جمال الدين إبراهيم، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعلماء شيئ حميد، فالقيادة السياسية للدولة أصبحت تقدر العلم والعلماء.

وأضاف الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر، لـ"مصراوي"، أن البحث العلمي أفضل استثمار للدول، فهو أساس التقدم في شتى مجالات الحياة، فالدول المتقدمة تخصص جزء كبير من دخلها القومي لدعم البحث العلمي، لذلك يعود عليهم بالنفع، على عكس ما يحدث في الدول النامية.

وأوضح أن مصر في موقف متواضع بين الدول في مسألة البحث العلمي: "نحن نحتاج إلى مزيد من الدعم للبحث العلمي عن طريق تخصيص حجم أكبر من ميزانية الدولة لدعم الباحيثن والمراكز البحثية".

وتابع: "مصر لن تصل إلى المكانة التي نريدها إلا بالعلم وبالبحث العلمي".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الأحد، احتفال مصر بعيد العلم، حيث كرّم الرئيس خلال الاحتفال عددًا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.