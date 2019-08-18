"رياضة النواب": تكريم ناشئي اليد بالبرلمان عقب العودة من مقدونيا

كتبت - ميرا إبراهيم:

أرسل المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برقية تهنئة لمنتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد بعد فوزهم التاريخي للمرة الأولى ببطولة كأس العالم المقامة بمقدونيا.

ووجه "رشاد"، تحية شكر وتقدير لجميع أعضاء الجهاز الفني واللاعبين على الأداء البطولي والرائع خلال مسيرة مشاركتهم بالبطولة وحتى تتويجهم بهذا اللقب الغالي والثمين، مؤكدًا أن هؤلاء الأبطال صنعوا مجدًا حقيقيًا سجل بحروف من نور في سجلات التاريخ الرياضي ولن تكفيهم كل رسائل الشكر والتهاني.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة في بيان اليوم الأحد، أن اللجنة ستبدأ من اليوم في اتخاذ اجراءات دعوة هؤلاء الأبطال تحت قبة البرلمان عقب عودتهم لتكريمهم وذلك كنوع من رد الجميل لهذا الجيل الوطني الذي رفع اسم مصر وعلمها خفاقا، ومساندتهم واحتضانهم ودعمهم ليكونوا مثالا يحتذى به في التحدي والإيمان بالهدف، ورفع روحهم المعنوية لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وتابع: "أن هذا الإنجاز رسالة حازمة على قوة وعزيمة وإصرار شباب مصر على صنع إعجاز يليق باسم وطنهم وبصورة منظومتهم الرياضية، وبشكل يوضح صورة شبابنا الحقيقية التي ستظل تبهر العالم أجمع في شتى المجالات ومتخطية كل الأرقام القياسية وخصوصا وأن منتخبنا الوطني هو أول فريق غير أوروبي يتوج بالبطولة".

ولفت رشاد إلى أنه لا يمكن أن نغض الطرف عن الصورة الحضارية التي ظهرت خلال المباراة من مؤازرة منتخب نيجيريا للاعبينا والتي تعكس حجم التكامل والتقارب العربي الإفريقي الذي تحقق من خلال إيمانهم بنبل مسيرة العطاء والهدف الذي يسلكها الرئيس عبد الفتاح السيسي.