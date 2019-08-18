السيسي يسأل والوزير يرد.. تفاصيل خطة توحيد امتحانات كليات الطب بالجامعات

القاهرة - مصراوي:

قال وزير التعليم العالي، إنه يجري العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات، وتهيئة الجامعات لتصبح ذكية مؤهلة للاندماج في منظومة التحول الرقمي، بدءا من العام 2020.

جاء ذلك في كلمته باحتفالية "عيد العلم" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه تم إجراء اختبار معرفي موحد لطلاب عدد من كليات القطاع الصحي، ويتم تجربته حاليا وتعميمه على كافة التخصصات في جميع المجالات، ويجري العمل على ميكنة كافة الإجراءات والاختبارات الجامعية، استعدادا للانتهاء من التشريعات اللازمة لربط الامتحانات المعرفية الموحدة، كشرط مؤهل للحصول على تراخيص مزاولة المهنة في كافة المجالات.

وعقب ذلك، قام الرئيس بمداخلة قائلا "أرجو شرح هذه النقطة بصورة أوضح من ذلك لجميع الحضور، وجميع المصريين الذين يستمعون إلينا الآن".

بدوره، قال وزير التعليم العالي إن تلك الفكرة بدأت لضرورة توحيد الامتحانات وأن تكون مبنية على الحاسب الآلي بمعايير دولية في الأسئلة، حتى يمكن قياس المهارات لكل خريجي الكليات، وبدأنا في تنفيذ ذلك منذ عام 2018 في قطاع الطب، مع حوالي 4 آلاف طالب في هذا التوقيت في 5 كليات طب، ومررنا بتجربة مختلفة بالسنة الخامسة لكلية الطب، ووسعنا التجربة لأكثر من 18 كلية في حوالي 22 محافظة، وعممنا التجربة في القطاع الصحي بالكامل، طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض بالإضافة إلى كليات الطب.