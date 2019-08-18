بعد تكريمه من الرئيس.. أستاذ بجامعة طنطا: سنشعر بثمار تطوير البحث العلمي بعد 3 سنوات

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد لبيب راغب، أستاذ بكلية العلوم بجامعة طنطا، إن تكريمه اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بعيد العلم، يؤكد حرص القيادة السياسية على دفع العلماء لتحقيق مزيد من التقد.

وأضاف راغب، لمصراوي، اليوم الأحد، أن حرص الرئيس على التواجد بنفسه وتكريم نماذج من العلماء المصريين يعتبر تحفيزًا غير عاديًا للعلماء، ودافعًا لهم لتحقيق مزيد من التقدم والتطور لرفعة شأن الدولة المصرية.

وتابع الأستاذ بجامعة طنطا: "وأنا بصافح الرئيس شعرت إن ده تكليف لينا بالاستمرار في تحقيق مزيد التقدم والإنجازات لفرفعة مصرنا الحجبيبة"، لافتًا إلى أن مجال البحث العلمي يشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بسبب مجموعة عوامل منها خلق بنية تشريعية مناسبة لتنمية البحث العلمي والارتقاء بمستوى الجامعات المصرية.

وأوضح أن قانون حوافز الابتكار يعد من القوانين الهامة التي صدرت مؤخرًا والتي تشجع المصريين على الوصول إلى ابتكارات في مختلف المجالات من خلال تشجيع الدولة للمبتكرين، وأصبحت القوانين الحالية تسمح للجامعات بإنشاء كليات تكنولوجية وهذا الأمر لم يكن موجودًا من قبل.

وأكد أن مستويات الدعم المادي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرةمن خلال زيادة دعم المشروعات البحثية القائمة بالفعل وتمويل مشروعات جديدة على مستوى موسع من خلال الكثير من المصادر منها صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وأكاديمية البحث العلمي، مشيرًا إلى وجود تمويلات لمشروعات تخرج تصل إلى 75 ألف جنيه وتمويل لحديثي التخرج بقيمة 2000 جنيه شهريًا لمدة عامين.

وقال الدكتور محمد لبيب راغب، إن الطفرة التي شهدها قطاع البحث العلمي ظهرت واضحة من خلال زيادة عدد الأبحاث المصرية المنشورة في الدوريات العالمية، فضلًا عن تحسن ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية: "أعتقد أن الثمار الكبرى لما يشهده قطاع البحث العلمي من تطوير في المرحلة الحالية سنشعر به خلال عامين أو 3 أعوام".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأحد احتفال مصر بعيد العلم، حيث كرم خلال الاحتفال عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية.