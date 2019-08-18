صور| ضبط كوكتيل مخدرات مع مخرج سينمائي بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من كوكتيل المخدرات المختلفة، أخفاها مخرج سينمائي داخل حقائبه لدى وصوله من هولندا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وإحالته إلى النيابة.

اشتبه أحمد سيد إبراهيم صالح رئيس قسم الجمارك المشرف على صالة الوصول في مخرج سينمائي 49 عاما، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، وكلف محمد نبيل إبراهيم وعماد صلاح سالم مأمورا الجمرك بتفتيش حقائبه بدقة، وعثرا معه على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك أمر بتفتيش كل حقائبه، وتم ضبط كميات من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكاتالوج الخاص بزراعتهم، وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر، وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب.

أمر طارق محمد مدير الإدارة بالجمارك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد المخرج بعد العرض على جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة، والذي أحال الراكب للنيابة المختص