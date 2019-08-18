اليوم .. مصر للطيران تسير 17 رحلة لعودة 4 آلاف حاج

كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الأحد، ١٧ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة؛ لنقل 4000 حاج بواقع 10 رحلات من جدة إلى لنقل 2400 حاج، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600 حاج من حجاج قرعة الجيزة، وتضامن الإسماعيلية والقاهرة والمنوفية والسويس ونادي القضاة والنيابة العامة وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

وحسب بيان اليوم، تسير مصر للطيران 200 رحلة جوية لنقل الحجاج العائدين من مطار المدينة المنورة، و224 رحلة جوية من مطار جدة، بإجمالي 424 رحلة جوية لعودة أكثر من 70 ألف حاج هذا العام.