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    براتب 10 آلاف جنيه.. قبول طلبات 100 وظيفة بالسعودية اليوم

    05:45 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    براتب 10 آلاف جنيه.. قبول طلبات 100 وظيفة بالسعودية اليوم

    وزارة القوى العاملة

    كتب - يوسف عفيفي:

    تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية.

    وبحسب بيان الوزارة، قال وزير القوى العاملة، إن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري.

    وأضاف الوزير، أن العمل يشمل توفير المسكن لأعزب مؤمن من الشركة، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة السعودية، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

    وأوضح، أنه يشترط في المتقدم خبرة مثبتة من 3 إلى 4 سنوات في مهنة جزار دواجن، وأن يكون السن من 25 إلى 40 سنة، ومؤهل متوسط أو أقل أو إجادة القراءة والكتابة، ويجتاز الاختبارات العملية ومقابلات التوظيف من اللجنة السعودية المختصة.

    وأضاف الوزير، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية.​

    وزارة القوى العاملة السعودية شركة المراعي مدينة حائل

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