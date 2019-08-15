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    مفتي الجمهورية يهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج

    12:13 م الخميس 15 أغسطس 2019
    مفتي الجمهورية يهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج

    مفتي الجمهورية يهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح

    كتب - محمود مصطفى:

    هنأ الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام وانتهاء ضيوف الرحمن من جميع المناسك دون أية مشكلات أو حوادث تذكر.

    وقال مفتي الجمهورية في بيان اليوم: إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرًا للمجهودات التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام.

    وأكد مفتي الجمهورية أن نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح للحج والخدمات والمجهودات الكبيرة التي قدمتها المملكة للحجيج منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية وخلال المناسك وحتى رجوعهم إلى ديارهم سالمين.

    واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وجميع الهيئات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله.

    موسم الحج مفتي الجمهورية شوقي علام السعودية

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