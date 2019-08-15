بالصور.. وصول 3600 حاج إلى مطار القاهرة

بتكلفة نصف مليار جنيه.. 13 معلومة عن "معًا" للقضاء على العشوائيات- صور

كتب- طه عبيد:

تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 12 رحلة جوية تسيرها شركة مصر للطيران من السعودية؛ لنقل 3600 حاج من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

قالت مصادر بالمطار، إنه على مدار اليوم تصل 7 رحلات من جدة على متنها حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة، و5 رحلات من المدنية المنورة، وتبدأ مرحلة عودة حجاج القرعة من المدينة المنورة السبت المقبل.

وأشارت المصادر إلى انتهاء الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح أشرف حافظ من جميع الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضي المقدسة، وجرى إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول مخصصة لانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، والدفع بجميع الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن، الذي بدأ وصول أولى أفواجهم منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.