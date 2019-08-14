القوى العاملة تسترد 800 ألف جنيه مستحقات 47 عاملا مصريا بلبنان

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد تنازلات عن الكفالات المصرفية لنحو 47 عاملًا مصريًا يعملون فى لبنان، وقيمتها 47 ألف دولار، أي ما يوازي 780 ألف جنيه مصري تقريبًا، خلال شهر يوليو الماضي.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرا بذلك عبر المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف، أوضح فيه أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديداً علي العامل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

ويناشد المستشار العمالي عادل يوسف، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي لاستلامها، حيث يقوم المكتب بنشر أسماء المستفيدين من هذه التنازلات وقيمتها 1000 دولار عن شهر يوليو 2019، لعدم معرفتهم بوجود تنازل بأسمائهم من الأصل، بالإضافة إلى تعمد أصحاب العمل والسماسرة إخفاء هذه المعلومة عن العاملين للاستفادة فيما بعد بقيمة هذه الكفالات المصرفية بعد سفر العامل، أو بعد الإبلاغ عن هروب العامل بعد دخوله لبنان بفترة وجيزة.

وأضاف يوسف، أن مكتب التمثيل العمالي بلبنان قام خلال الشهر بتوفير 48 فرصة عمل خارجية، بجانب حل 10 شكاوى للعمالة المصرية بالطرق الودية وذلك من إجمالي 15 شكوى، وتحويل 3 شكاوى لحلها قضائيا، وجاري دراسة شكوتان.

وتابع: أجرى المكتب أيضًا 5 زيارات ميدانية منها اثنان للمصالح الحكومية، ومثلهما للمنشآت الخاصة، فضلا عقد لقاء مع الجالية المصرية لحل مشاكلها، بالإضافة إلى الرد على 550 استفساراً للعمالة المصرية من خلال المكتب مباشرة.