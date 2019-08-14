التنمية المحلية: افتتاح 18 مركزًا تكنولوجيًا بقنا وسوهاج قريبًا

كتب- محمد نصار:

أعلن وزير التنمية المحلية، الإعداد لافتتاح 18 مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين في محافظتي قنا وسوهاج، وإطلاق دليل المواطن ودليل الجهة الإدارية الخاص برخص التشغيل بالمحافظتين.

وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى حرص الوزارة على رفع كفاءة الخدمات الحكومية في المحافظتين وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة بأحدث أنظمة تكنولوجية تنعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من تطوير 8 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة قنا و10 مراكز بمحافظة سوهاج وبدأ التشغيل التجريبي لهم، كما تم الانتهاء من تفعيل نظام الميكنة الجديد وتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على الحاسب الآلي والميكنة ومد الشبكات وخطوط الربط بين الإدارات المعنية بتقديم الخدمات.

وقال إنه تم إطلاق خريطة الإجراءات المبسطة ودليل الإجراءات للجهة الإدارية ودليل المواطن بمحافظة قنا، كما تم خفض مدة الحصول على خدمتي رخص التشغيل ورخص البناء بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% في المراكز التي تم الانتهاء من تطويرها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن نظام المراكز التكنولوجية بالمحافظتين يسمح بإصدار جميع المعلومات للمواطنين بشكل مميكن وكذلك الخطابات الموجهة للجهات الخارجية مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات بما يضمن الدقة والسرية لبيانات المواطنين

وأشار إلى أنه تم توقيع اتفاقية إطارية بين المحافظتين كل على حدة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك لتطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وميكنة الإجراءات والخدمات داخل المراكز ودراسة الوضع الحالي لتحديد الاحتياجات الفعلية للمراكز التكنولوجية بالمحافظتين من خلال عمل زيارات ميدانية، فضلًا عن الانتهاء من التدريب الأساسي على الحاسب الآلي بالمراكز التكنولوجية والتطبيق الجديد وإدخال الكم المتراكم من البيانات الخاصة بالخدمات المحلية.

وأكد الوزير، أنه يجري العمل على توحيد إجراءات تقديم الخدمات وتبسيط تلك الإجراءات وميكنتها حيث صدرت قرارات تشكيل لجان تبسيط الإجراءات بالمحافظتين وسيتم البدء بخدمتي رخص التشغيل ورخص البناء بهدف تخفيض المدة المستغرقة لأداء الخدمة بنسبة 25% محسوبة بالأيام وتم إطلاق خريطة الإجراءات المبسطة ودليل الإجراءات للجهة الإدارية ودليل المواطن بمحافظة قنا وجارِ الإعداد لإطلاقة بمحافظة سوهاج.

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