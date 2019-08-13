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    مدير منطقة الأهرامات: إقبال كبير في ثالث أيام العيد

    03:17 م الثلاثاء 13 أغسطس 2019
    مدير منطقة الأهرامات: إقبال كبير في ثالث أيام العيد

    منطقة الأهرامات

    كتب- محمد عاطف:

    أكد أشرف محيي الدين مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية، أن منطقة الأهرامات شهدت إقبالا كبيرا منذ الصباح الباكر وحتى الآن في ثالث أيام عيد الأضحى.

    وقال محيي الدين في تصريحات لمصراوي، "اعتقد أن ثالث أيام العيد سيشهد أكبر زيارة على الأهرامات، مقارنة بالأيام الماضية"، مشيرا إلى أنه مازالت الكثير من الأسر المصرية تتوافد على المنطقة الأثرية الأشهر في مصر، للاستمتاع بمشاهدة أبو الهول والأهرامات والتقاط الصور التذكارية.

    فيما أكد محيي الدين، أن العمل يسير اليوم على ما يرام، ولم يحدث ما يمكن أن يعكر صفو أجواء العيد، مشددا على تكثيف وجود عدد من مفتشى الآثار بالمنطقة وأفراد الأمن التابعين للمنطقة الأثرية، والتنسيق مع شرطة السياحة والآثار لمنع حدوث أى تجاوزات.

    الأهرامات عيد الأضحى

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