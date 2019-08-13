وزيرة البيئة تجري جولة تفقديه لمحميات البحر الأحمر



كتب- محمد نصار:

أجرت وزيرة البيئة، جولة تفقدية بحرية في البحر الأحمر لمتابعة الموقف عن قرب بعد تطبيق مجموعة من القرارات الإدارية والفنية التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتهدف إلى إدارة المحميات بشكل أكثر تنظيمًا واحترافية وطبقًا للنظم العالمية المستخدمة في إدارة الموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على تلك الموارد وتعظيم فرص الاستمتاع بها.

وأكدت الوزيرة، في بيان الثلاثاء، أن هذه القرارات الأخيرة ومنها تعميم رسوم الدخول تهدف في المقام الأول إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية كل فيما يخصه بالإضافة إلى تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر خاصة أن منطقه العرق والفانوس تعتبر المكان المفضل لممارسي رياضة الغوص.

وأضافت أن المنظومة الجديدة تسعى لتنظيم الدخول للمحميات الطبيعية وتحصيل إيرادات منها تخصص لمتطلبات حماية الموارد الطبيعية والعمل على تطوير البنية التحتية بما يتناسب مع اهتمامات كل فئات الزوار بالإضافة إلى صيانة تلك الموارد بالشكل الذي يحافظ على استدامة استخدامها.

وأوضحت الوزيرة، أن تلك المنظومة الإدارية الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير إدارة المحميات الطبيعية والتي تهدف أيضًا إلى الحفاظ على سلامة الزائرين ورواد المحميات، وأنه لا يمكن أن تتم ممارسة كافة الأنشطة والرياضات البحرية في مكان واحد مما يهدد سلامة الزوار.

وأشارت إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على الموارد الطبيعية وأن تلك الإجراءات الأخيرة تأتي في إطار تطبيق واستخدام كافة الأدوات المتاحة والمتعارف عليها عالميًا لتحقيق أهداف الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية.

واستقلت الوزيرة أحد المراكب مع بعض السائحين الراغبين في عمل رياضة "سنوركلينج" وتم توجيههم لأماكن أخرى بعيدًا عن الشعاب المرجانية الموجودة في العرق والفانوس التي تهم بشكل أكبر ممارسي رياضة الغوص، مؤكدة أن هذا التغيير هو المستهدف من القرار الإداري الذي صدر منذ أيام ويأتي في إطار تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحافظ عليها ويضمن استدامة استخدامها.