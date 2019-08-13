التنمية المحلية: بدء الاختبارات الاستباقية لـ2160 عاملًا بالمحليات

كتب- محمد نصار:

يبدأ مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إجراء الاختبارات الاستباقية لبعض الدورات التي تتضمنها الخطة التدريبة للمركز للعام التدريبي (2019-2020) عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى.

ومن المقرر أن تجرى الاختبارات على مدار أسبوعين اعتبارًا من يوم السبت 17 أغسطس وحتى الخميس 29 أغسطس وتتضمن 7 اختبارات لتحديد مستوى المرشحين من المحافظات للدورات التدريبية بإجمالي 2160 متدربًا من العاملين في المحليات على مستوى جميع المحافظات حيث تم تحديد يومين اختبار لكل دورة تدريبية لإفساح المجال لاختبار أكبر عدد ممكن من مرشحي المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات وتذليل كافة العقبات أمامهم وتدعيمهم بالمواد العلمية والدراسية وتقديم الاستشارات التدريبية ورفع مستوي القائمين علي منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة المواد البشرية بالمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن دورات البرامج التدريبية والتي سيجري لها الاختبارات الاستباقية تتضمن دورة إعداد مدربين "TOT" ودورة قادة المستقبل، ودورات التحويل الرقمي، وبرامج الأوفيس، وأساسيات الحاسب، ودورة اللغة الإنجليزية، إضافة إلى دورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS للمدربين والعاملين بوحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد الأراضي ومراكز المعلومات ودورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي باستخدام برنامج (ٍspss) للعاملين بمراكز المعلومات.

وأشار الوزير، إلى أنهم يستهدفون من خلال البرامج التدريبية بناء وتأهيل وتدريب صف قيادي ثانِ في المحليات وتحقيق توجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 ودعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية.

ووجه الوزير، بضرورة تنوع الفئات المستهدفة في البرامج التي ينفذها مركز سقارة للتدريب في مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإشرافية، مؤكدًا أن العام التدريبي الحالي سيشهد زيادة عدد الدورات التدريبية عن سابقه والذي تم خلاله تنفيذ 140 دورة تدريبية استفاد منها حوالي 5 آلاف، كما سيتم زيادة الجانب العملي في التدريب من خلال التنسيق مع المدربين باستخدام نماذج تطبيقية يتم توزيعها على المتدربين خلال الدورات.