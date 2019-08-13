​في ثاني أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات

كتب ـ يوسف عفيفي:

يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق الثلاثة، ويجوز بعدها للمتعجلين الخروج من منى إلى مكة للنفرة الأولى وذلك قبل غروب الشمس، أما من تأخر في الخروج، فعليه أن يقضي ليلته فيها ويرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق.

وتشهد أيام التشريق، رمي الحجاج الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بجمرة العقبة بعد الزوال وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات، وبعد انتهاء الحجاج من رمي الجمرات ومغادرة مشعر منى، يمكنهم الخروج من مكة والعودة إلى بلدانهم بعد الانتهاء من طواف الوداع.

وبلغ إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج هذا العام، مليونين و487 ألفا و160 حاجًا، وبلغ عدد حجاج الخارج مليونا و855 ألفا و27 حاجًا، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 632 ألفا و133 حاجً وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية.