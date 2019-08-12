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    حديقة الحيوان: 50 ألف زائر حتى الظهيرة في ثاني أيام عيد الأضحى

    03:16 م الإثنين 12 أغسطس 2019
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    كتب- أحمد مسعد:

    تصوير- إسلام فاروق:

    أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة شهدت اليوم إقبالا كثيفا من المواطنين حيث استقبلت حتى الآن 50 ألف زائر، حيث تبلغ تذكرة الدخول بخمسة جنيهات والأطفال دون الخامسة مجانًا.

    وأضاف رجائي، اليوم الاثنين، أن الحديقة فتحت أبوابها الساعة السابعة صباحا وهناك تعاون وتنسيق كامل بين إدارة الحديقة والأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة لضمان سلامة المواطنين واستمتاعهم بقضاء الإجازة.

    عيد الأضحى محمد رجائي حديقة الحيوان

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