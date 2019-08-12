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    البيئة تواصل معاينة مواقع تجميع قش الأرز بالدقهلية

    02:06 م الإثنين 12 أغسطس 2019
    البيئة تواصل معاينة مواقع تجميع قش الأرز بالدقهلية

    البيئة تواصل معاينة مواقع تجميع قش الأرز بالدقهلية

    كتب- محمد نصار:

    واصل جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا معاينة مواقع تجميع قش الأرز بمراكز محافظة الدقهلية للوقوف على مدى ملاءمتها البيئية.

    وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إنه تمت معاينة 8 مواقع بمركز المنصورة بمناطق (تلبانة - كوم الدربي - جديدة الهالة - سلكا - شاوة - عزبة التسعين - الزمار)، ليصل إجمالي ما تم معاينته من المواقع بمركز المنصورة 44 موقعًا.

    كما تمت معاينة 7 مواقع بنطاق بلقاس بالتعاون مع الإرشاد الزراعي والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، ورفض موقعين مخالفين للاشتراطات ليصل إجمالي ما تم معاينته بمواقع بلقاس والحفير 50 موقعًا.

    وأشارت الوزارة إلى المرور على 6 مواقع تجميع قش بنطاق الإدارة الزراعية بتمى الأمديد لمعاينتها بالاشتراك مع الإرشاد الزراعي وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات في مناطق (صدقا - كفر سنجاب 2 - صدقا 2 - حجازي - الرضا).

    الدقهلية البيئة قش الأرز
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