القاهرة: استمرار حملات رصد مخالفات البناء خلال عيد الأضحى

في ثاني أيام العيد.. إقبال كبير على حديقة الحيوان بالجيزة- صور

كتب- محمد نصار:

قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال، إن حملات المتابعة مستمرة على مدار 24 ساعة، خلال عيد الأضحى المبارك، حتى يتم التخلص نهائيا من جميع الإشغالات المتواجدة بالشارع القاهري وتطهيره من المخالفات.

وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الإثنين- أن الأجهزة التنفيذية بحي البساتين برئاسة محمود ضياء شنت عدة حملات أسفرت عن إيقاف أعمال المباني المخالفة بالجراج بالقطعة (2 س 64) الشطر العاشر زهراء المعادي، وإبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما جرى إيقاف أعمال المباني المخالفة بشارع المأذون المتفرع من شارع غرب السكة الحديد، وتم إبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إيقاف أعمال المباني المخالفة بشارع المرصفاوي، وتم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث بعد الأرضي، وتم إبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقامت الجهات التنفيذية بحي حلوان برئاسة محمد عبدالحميد، بتنظيم حملة تم خلالها رفع الإشغالات بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها، وتم وضع المضبوطات بمخزن الحي.

كما قام حي المرج بإيقاف أعمال المباني المخالفة بشارع مصطفى مراد من متفرع من شارع جمال عبد الناصر من الصرف الصحي المرج الجديدة، وتم مصادرة الخلاط وإيداعه بمخازن الحي بمعرفة إدارة الإشغالات وإدارة المباني بالحي.

وفي ذات السياق، قامت أجهزة حي النزهة بعدة حملات للتصدي للمخالفات البنائية، فأثناء المرور بمنطقة السندباد بشارع مصر للطيران بالنزهة تلاحظ وجود حفار يشرع في أعمال الحفر بالسندباد بالمخالفة للإجراءات المتخذة حيالها، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار، وتحرير محضر إيقاف أعمال، وجارٍ اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الواقعة.

وبناء على شكوى أحد المواطنين أثناء الحملة من استمرار أعمال هدم وتكسير بالعقار (134) شارع الميرغني مصر الجديدة على الرغم من صدور قرار بإيقاف الأعمال وغلق الشقتين الجاري بهما الأعمال مع وجود شدة معدنية على العقار بالكامل، وعليه تم التوجه لمكان الشكوى، وتبين صحتها، وتم على الفور إعادة إيقاف الأعمال وإعادة غلق الشقة بالدور الأرضي والشقة بالدور الثاني، وكذا تم رفع جميع الشدادت المعدنية من العقار والتحفظ عليها، وتم التنبيه بعمل محضر استئناف للأعمال والعرض على النيابة العامة.

وبناء على التقرير المجمع للمنطقة الشرقية، قامت الأجهزة التنفيذية بحي السلام أول (حي عين شمس- حي المطرية – حي المرج) بعدة حملات متتالية أسفرت عن 443 محضرا، و404 حالات إزالة إدارية، و16 محضرا بيئيا.