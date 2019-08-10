أمير الكويت للسيسي: نتمنى لمصر دوام التقدم والاستقرار

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى مساء السبت، اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته للشعب الكويتي الشقيق بكل الخير والتقدم والازدهار.

أعرب الشيخ صباح الأحمد عن خالص تقديره للرئيس السيسي، متمنيًا لمصر وشعبها دوام التقدم والاستقرار.