أبوشقة: عقد مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية "نقلة حضارية"

كتبت - ميرا إبراهيم:

وصف المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، انعقاد مؤتمر الشباب في نسخته السابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى العاصمة الإدارية الجديدة، بـ"النقلة الحضارية التي تشهدها مصر".

وأكد "أبو شقة"، في تصريحات صحفية الخميس، أن أصداء مؤتمر الشباب امتدت إلى جميع دول العالم خاصة دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن حضور ومشاركة الرئيس السيسى في مؤتمرات الشباب جعلت هناك التزامًا واضحًا من الحكومة بتنفيذ جميع توصيات المؤتمر.

وأكد، أن مشاركة السيسي تعكس اهتمامه والدولة كلها بالشباب، معربًا عن ثقته الكاملة في أن مؤتمر الشباب سيحقق أهدافه في تأهيل شباب قادر على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأن الشباب هم القوى العظمى واللبنة الأساسية في قوام أى أمة.

واعتبر "أبو شقة"، أن انعقاد المؤتمر في العاصمة الإدارية هو إنجاز حقيقي وتاريخي للرئيس، لتعريف العالم كله بهذه العاصمة وتسويق لإنجازات الدولة المصرية وتجسيد حقيقي أمام أعين الشباب لتكون دافعًا لهم في تحقيق الإنجازات في مستقبلهم، بالإضافة إلى دحض الشائعات المغرضة حول عدم تمكن الدولة من تنفيذ وعودها.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن مؤتمر الشباب يعد بوابة للحوار والاستفادة من الخبرات الوطنية وتبادل الآراء وتلاقح الأفكار، مشيرًا إلى أن الثمرة الأساسية والمكسب الرئيسى من هذه المؤتمرات هو تمكين الشباب وخلق حالة حوار وبناء جسور تواصل بينه وبين المسئولين وصناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وتطوير قدرتهم على الابتكار.

وتابع : "المؤتمر حمل العديد من الرسائل المهمة للعالم كافة بقدرة مصر على تقريب وجهات النظر بين الدولة وشبابها من جانب وبين الشباب المصري والأفريقي من جانب آخر"، مضيفًا أن تخريج أول دفعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة يأتي تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ما يؤكد أن مصر تخطو خطوات ناجحة وثابتة نحو علاقات أقوى مع مختلف دول القارة السمراء.

وأشار "أبو شقة"، إلى أن مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية يعد دعامة رئيسية لركائز حقوق الإنسان في مصر، ويرسخ لعهد جديد تستمع فيه القيادة السياسية وتستجيب لمطالب واقتراحات الشباب، فى إطار الشفافية والصراحة من خلال طرح كيفية وسبل صناعة القرارات والسياسات في كل المجالات، بالإضافة إلى مساءلة الحكومة من جانب الشباب للاطمئنان إلى كيفية إدارة شئون الدولة.

ولفت أبو شقة، إلى أن نجاح مؤتمرات الشباب شهادة جديدة لمصر بقدرتها على التنظيم وأن هذه المؤتمرات نجحت فى إنتاج ثمار جديدة من الشباب قادرة على تأسيس مستقبل بناء من أجل نهضة ورفعة الوطن.