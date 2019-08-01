  • عاجل:بالتفاصيل والدرجات.. تعرف على طقس الجمعة بجميع محافظات الجمهورية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    خصم شهر من بدل مدير أوقاف الأقصر ومفتش لتقصيرهما في العمل

    10:40 م الخميس 01 أغسطس 2019
    خصم شهر من بدل مدير أوقاف الأقصر ومفتش لتقصيرهما في العمل

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    قرر وزير الأوقاف، خصم شهر من بدل التحسين لكل من: الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ سيد عبد الحارث الطاهر مفتش بأوقاف الأقصر، لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي بشأن تنفيذ تعليمات خطبة الجمعة.

    وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الخميس، أن ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، رئيس غرفة متابعة خطبة الجمعة.

    وزير الأوقاف مدير أوقاف الأقصر مديرية أوقاف الأقصر جابر طايع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان