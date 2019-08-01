حدث في 8 ساعات| لقاء السيسي وكوشنر.. وتحرك حكومي لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب
كتب ـ يوسف عفيفي
شهدت مصر، اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، إعلان موعد صرف السلع التموينية لشهر أغسطس، وتفاصيل طقس الأسبوع المقبل، واستطلاع هلال ذي الحجة في مصر والسعودية، بالإضافة إلى صدور تسهيلات جديدة للحجاج بالأراضي المقدسة.
ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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