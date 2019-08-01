انضمام 1191 محلًا للأوكازيون الصيفي وتحرير 24 مخالفة عروض وهمية

كتب- محمد سامي:

أعلن أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي إلى 1191 محلًا، منها 1105 من القطاع الخاص و61 من قطاع الأعمال و11 من القطاع التعاوني و14 من القطاع الاستثماري، وتخفض المحلات أسعار السلع على الملابس، بهدف التشجيع على المشاركة في الأوكازيون؛ في إطار تيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية.

وطالب حسام الدين، في تصريح لمصراوي، الخميس، المواطنين بضرورة التأكد من السعر قبل وبعد العروض وفي حاله التلاعب يتم إبلاغ الوزارة من خلال المديريات في كل المحافظات، موضحا أن الوزارة حررت 24 مخالفة عروض وهمية خلال الأسبوع الأول من الأكازيون الذي بدأ الجمعه 26 يوليو الماضي، في إطار توجيهات وزير التموين بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على نجاحه.