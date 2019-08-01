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    سفير فنزويلا يشيد بجهود شيخ الأزهر في نشر التسامح والسلام العالمي

    02:13 م الخميس 01 أغسطس 2019
    سفير فنزويلا يشيد بجهود شيخ الأزهر في نشر التسامح والسلام العالمي

    الدكتور أحمد الطيب وسفير فنزويلا بالقاهرة

    كتب- محمود مصطفى:

    استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، سفير فنزويلا بالقاهرة ويلمر أومار باينتوس.

    وحسب بيان، الخميس، قال فضيلة الإمام الأكبر إن رسالة الأزهر الشريف قائمة على التعايش المشترك بين أتياع الأديان، مبديًا استعداد الأزهر الشريف لتوثيق التعاون الثقافي والعلمي مع فنزويلا، وذلك من خلال توفير عددٍ من المنح الدراسية وتدريب الأئمة المسلمين في فنزويلا على التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة.

    من جانبه أشاد سفير فنزويلا بجهود الأزهر الشريف، ورؤية فضيلة الإمام الأكبر حول ترسيخ التسامح والسلام العالمي، وهو ما جسدته بنود وثيقة الأخوة الإنسانية، مشيرًا إلى حرص بلاده لتوثيق علاقاتها مع الأزهر الشريف بوصفه أعرق مؤسسة إسلامية وسطية في العالم.

    أحمد الطيب الأزهر الشريف سفير فنزويلا بالقاهرة

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