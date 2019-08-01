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شيخ الأزهر يتبرع بجزء من جائزة الأخوة الإنسانية لصندوق تحيا مصر

10:22 ص الخميس 01 أغسطس 2019
شيخ الأزهر يتبرع بجزء من جائزة الأخوة الإنسانية لصندوق تحيا مصر

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

تبرع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، "بنصف مليون جنيه " من قيمة جائزة الأخوة الإنسانية من دار زايد التي منحت له نتيجة لجهوده العالمية في نشر السلام والعمل على تحقيق الأخوة الإنسانية، لصندوق تحيا مصر.

وحسب بيان، الخميس، أشاد فضيلة الإمام الأكبر بالإنجازات التي حققها صندوق تحيا مصر خلال فترة قصيرة من إنشائه، من خلال العديد من المشاريع التي شملت تقديم الرعاية الصحيه للمواطنين.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تبرع بنصف مليون جنيه من ماله الخاص، أمس الأربعاء، لصالح مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.

الاخوة الإنسانية صندوق تحيا مصر احمد الطيب شيخ الأزهر

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