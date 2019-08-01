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السكك الحديدية تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

10:23 ص الخميس 01 أغسطس 2019
السكك الحديدية تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

السكك الحديدية تعلن تأخيرات القطارات

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت هيئة السكك الحديدية ، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، الخميس، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 30 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة.

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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