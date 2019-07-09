  • عاجل:الحرارة تصل لـ 42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    الجمعة.. انطلاق القافلة الرابعة للأزهر والأوقاف لمساجد القاهرة

    11:35 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    الجمعة.. انطلاق القافلة الرابعة للأزهر والأوقاف لمساجد القاهرة

    وزارة الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    تنطلق صباح الجمعة المقبلة، القافلة الدعوية الرابعة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر المشيخة بالدراسة، إلى مساجد القاهرة.

    وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن القافلة تضم 9 علماء: خمسة من الأزهر الشريف وأربعة من الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: "الآداب والحقوق العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته"، في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

    يأتي ذلك ضمن التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف.

    وزارة الأوقاف قوافل دعوية الأزهر الشريف المساجد القاهرة

    الخبر التالى:

    "أمين البحوث الإسلامية" يتابع سير العمل بمنطقة وعظ الجيزة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان