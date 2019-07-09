"أمين البحوث الإسلامية" يتابع سير العمل بمنطقة وعظ الجيزة

كتب – محمود مصطفى:

أجرى الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جولة مفاجئة لمنطقة وعظ الجيزة؛ لمتابعة منظومة العمل بالمنطقة، والوقوف على احتياجاتها بما يتناسب مع توسعات المرحلة المقبلة، والتأكد من انتظام الخدمات التي تُقدم للجمهور الخارجي.

وقال عياد خلال لقائه بعض وعاظ المنطقة، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة المقبلة تحتاج بذل المزيد من الجهود التوعوية لزيادة الوعي المجتمعي، مشيدا بالجهد المقدم حاليًا ومطالبًا بمزيد من تفعيل دورهم في التلاحم مع المواطنين والتواصل مع الشباب من خلال الانتشار في مدن وقرى الجيزة، مشيرا إلى أهمية الشعور بالمسئولية والتأهيل العلمي المستمر ومتابعة المتغيرات على المستوى المجتمعي.

وناقش المشكلات التي تعاني منها المنطقة وتؤثر على سير العمل اليومي وكيفية التغلب عليها، بالإضافة إلى المقترحات التطويرية وكيفية تنفيذها على أرض الواقع والمتطلبات اللازمة لذلك، واستمع لرأي بعض الناس ممن تواجدوا داخل المنطقة في توقيت الزيارة للحصول على خدمات كالفتوى والمصالحات والتحكيم وحالات الوفاق الأسري، للتعرف على جودة الخدمة المقدمة لهم من العاملين بالمنطقة.