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    القوات البحرية تنجح في إنقاذ لنش سياحي من الغرق بالبحر الأحمر

    06:11 م الإثنين 08 يوليو 2019
    القوات البحرية تنجح في إنقاذ لنش سياحي من الغرق بالبحر الأحمر

    لنش يساحي - ارشيفية

    القاهرة- (أ ش أ):

    نجحت القوات البحرية، اليوم الاثنين، في إنقاذ لنش سياحي من الغرق بالبحر الأحمر.

    وذكرت القوات البحرية أنه في إطار جهود دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على جميع السواحل لتأمين وحماية الحدود البحرية، ورد بلاغ يفيد بشحط اللنش السياحي "MY OXYGEN" على إحدى جزر البحر الأحمر، ويحمل 8 مصريين بالإضافة إلى طاقم اللنش المكون من 3 أفراد.

    أوضحت القوات البحرية، أنه على الفور صدرت الأوامر بتوجيه إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائي لميناء الغردقة وتقديم المعاونة بالإنقاذ.

    ونجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اللنش والأفراد المصريين وتم إخلاءهم من اللنش وتقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم عند وصولهم للنقطة البحرية بالغردقة.

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    القوات البحرية إنقاذ لنش سياحي البحر الأحمر

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