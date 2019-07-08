حدث في 8 ساعات| السيسي يترأس قمة أفريقية بالنيجر.. والنواب يوافق على قانون المحاماة

القاهرة- مصراوي:

شهدت الساعات الماضية، أحداثًا مختلفة على الساحة المحلية، بدأت بافتتاح بترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة تنسيقية بمشاركة زعماء الدول الإفريقية بالنيجر، وموافقة مجلس النواب مبدئيا على قانون المحاماة، يستعرضها "مصراوي" في التقرير التالي.

السيسي يدعو لتطوير المشروعات الاقتصادية الأفريقية ومواجهة التحديات الإقليمية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه القمة التنسيقية المصغرة بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في النيجر، إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتطوير المشروعات الاقتصادية، مطالبا المجتمع الدولي بدعم القارة الأفريقية.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

مدبولي: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مراحل إنشاء "سد تنزانيا"

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين حرص القيادة المصرية على دعم وتعزيزالعلاقات الثنائية مع تنزانيا وتطويرها في كافة المجالات وبما يحقق النفع المشترك لشعبي البلدين، منوها في هذا الصدد بمشروع سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر "روفيجي" لتوليد الطاقة الكهرومائية الذي فاز بعقد إنشائه تحالف شركتي (المقاولون العرب ، السويدي الكتريك).

رسميًا.. البرلمان يقر: حرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام للمحاماة في مشروع قانون تعديل مشروع قانون المحاماة، والذي بدوره يحرم طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة.

"الزراعة": إنهاء 3 ملايين استمارة كارت ذكي وبدء التنفيذ في الغربية وبورسعيد

كثفت وزارة الزراعة الأيام الماضية، مباحثاتها بالتنسيق بين قطاع الخدمات الزراعية ومركز المعلومات لتسهيل صدور الكارت الذكي.

"المالية": قانون المعاشات يستثمر أموال التأمينات بشكل آمن

قال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها استثمار آمن يعود بالنفع على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وينص علي الاستقلالية التامة لهيئة التأمينات الاجتماعية وأموالها.

الرئيس يتابعه وهذه علاقته بمصر.. 15 معلومة عن سد ستيجلر جورج في تنزانيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع قاسم مجاليوا، رئيس الوزراء التنزاني، والذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، وحضر اللقاء وزيرا الزراعة وإستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسفير مصر لدي تنزانيا، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وزيرة البيئة: تملح ٣٢٪ من أراضي الدلتا

قالت وزارة البيئة، إن تكلفة التدهور البيئي في مصر بلغت نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013، وفقا لإحصائيات البنك الدولي، لافتة إلى أن التربة الزراعية تفقد خصوبتها مع اختلاط الملوثات بالتربة، ما أدى إلى تملح نحو 32% من أراضي الدلتا، و30% من أراضي الوادي.

عبدالعال يستقبل أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب الكندي المصري شريف سبعاوي، أول مصري منتخب بالبرلمان الكندي.

مرتضى منصور: "أبو شقة" تعرض لضغوط للتنحي عن مناقشة قانون المحاماة

قال النائب مرتضى منصور، إن قانون المحاماة الجديد، لم يتم إعداده من أجل تحقيق مصلحة شخص بعينه، لاسيما أن باب الانتخابات مفتوح أمام الجميع ومن يريد أن يكسبه أو ينزل ضده ينزل، قائلا: "من يريد إن يكسبه يواجه".

​"الري": الانتهاء من "البنية القومية" لمشروع تنمية شمال سيناء

تفقدت قيادات وزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، مشروع تنمية شمال سيناء باستصلاح 400 الف فدان على مياه ترعة السلام.

"الآثار": اجتماع لوضع كراسة شروط اختيار شركة إدارة خدمات المتحف الكبير

اجتمع وزير الآثار، اليوم الاثنين، مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والخبراء أعضاء المكتب الهندسي والمكتب القانوني التابع للمتحف، وتحالف (Lord, Hill, Ehaf, PWC) المكلف بإعداد كراسة الشروط الخاصة باختيار شركة لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف.