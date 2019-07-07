"رياضة النواب": خطوات لمحاسبة المسؤولين عن خروج المنتخب من أمم أفريقيا

كتب - أحمد علي:

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الأحد، في أعقاب الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة القدم من دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

قال النائب أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال الاجتماع، إن الكرة دائما مكسب وخسارة، لكن مستوى المنتخب للأسف سيء، مضيفا: "من أول الخطة والأداء، وقولنا الكلام ده كتير"، مشيرا إلى مسئولية اتحاد الكرة عن هذا الأداء.

وأضاف: "لأن الظروف توفرت بشكل محترم وكبير ومهم، واستقالة اتحاد الكرة جاءت لاحترام الشعب المصري، ويجب أن تتبعها خطوات محاسبة تتم من خلال وزير الشباب والرياضة، وخطوات أخرى من خلال لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب سيتم الاتفاق عليها".

وأعرب الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة، عن أسفه واستياءه الشديدين من الآداء السيئ للمنتخب وخسارته بهدف مقابل لا شئ، وخروجه بشكل مهين من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مخيبا لآمال الجماهير المصرية.

وطالب حسين في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب، بالتحقيق فى الأسباب التي كانت وراء الآداء المتواضع لمنتخب الفراعنة في البطولة التي نجحت فيها الدولة المصرية في توفير جميع الإمكانيات للمنتخب المصري لكرة القدم.

وطالب بمحاسبة المسؤول عن ضياع حلم البطولة خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير والدعم غير المسبوق الذي قدمته الدولة.