أبوشقة: تعديلات السجل العيني تواجه إشكاليات الملكية

كتب- أحمد علي:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مواجهة إِشكاليات تسجيل الملكية في مصر ضرورة مهمة.

وأكد على أنه ليس من المقبول أن نظل في التحدث عن الإشكاليات ولا نأخذ أي خطوة لمواجهتها، ومن ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون السجل العيني خطوة في طريق المواجهة المطلوبة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية التي شكلت برئاسة النائب كمال أحمد.

ولفت أبو شقة إلى أنه في ظل التأسيس لدولة مصرية عصرية، لابد أن يكون السجل العيني في اعتبارها، كونه أٍساس حاسم في تنظيم الملكية في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه سيكون خطوة للحفاظ على الملكية في مصر والتغلب علي إشكاليات التسجيل.

وأكد أنه تم مراعاة ملاحظات مجلس الدولة في هذا الشأن، وأن التعديلات المطروحة وفق هذا القانون خطوة علي الطريق الصحيح، حيث إن الإشكاليات في تسجيل الملكية في مصر لا أحد ينكرها.​