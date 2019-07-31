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    السيسي عن تعيين الشباب بمجلس الشيوخ: "البرلمان والمحليات موجودين"

    08:42 م الأربعاء 31 يوليه 2019
    السيسي عن تعيين الشباب بمجلس الشيوخ: "البرلمان والمحليات موجودين"

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأصل في أعضاء مجلس الشيوخ أن تكون لديهم خبرات متراكمة.

    وأضاف السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني السابع، ردًا على سؤال: هل سيكون هناك نسبة من الشباب يتم تعيينهم في مجلس الشيوخ؟ قائلًا: "خلينا نقول هو مجلس الشيوخ الأصل إيه نجيب الخبرة المتراكمة أفرزتها السنين علشان تقوم بمشاركة ودعم النقاش من خلال خبرات كبيرة جد جدا".

    وتابع الرئيس: "يمكن تكون الخبرات دي مش متوفرة في المرحلة دي للشباب أو في الغالب مش متوفرة، البرلمان موجود والمحليات موجودة مجتش على مجلس الشيوخ يعني".

    وبدأت منذ قليل وقائع جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على تساؤلات الشباب التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" قبل أيام من انطلاق المؤتمر.

    السيسي مجلس الشيوخ مجلس النواب البرلمان المصري اسأل الرئيس مؤتمر الشباب

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