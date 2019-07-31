"محصلناش 10%".. السيسي يكشف عن صعوبات في تطبيق قانون المحاجر

كتبت - ياسمين محمد:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإدارة المحلية لها دور كبير في أداء الدولة المصرية، إلا أنه منذ عام 2011 وحتى الآن، يعتبر هذا الدور مجمد، ولم تنعقد أي انتخابات منذ هذا التاريخ.

وأشار الرئيس إلى أن المحليات في أي دولة في العالم تقوم بالدور الكبير في المراقبة والمتابعة للأداء الحكومي: "طب اللي إحنا شايفينه في مصر يعكس القيام بالدور بشكل جيد ومنضبط وكفء أم لا؟ الإجابة لا".

جاء ذلك في إجابته على سؤال أحد المواطنين، بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول موعد الانتهاء من قانون المحليات، وإجراء انتخابات الإدارة المحلية وتقسيم الدورائر الانتخابية، ونصيب الشباب من هذه الانتخابات.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك تجاوزات ضخمة بالكثير من الأحياء: "أي مبنى يتبني خارج الإطار ده شغل محليات، أي تعدي على أرض شغل محليات، أي نفقات للدولة، أحنا عندنا مشكلة كبيرة في مصر في هذا الأمر".

ولفت الرئيس إلى حرصه على عقد الانتخابات المحلية في أسرع وقت ممكن: "دستور 2014، قال إنه خلال 5 سنوات لازم نكون خلصنا الموضوع ده بشكل تدريجي وأحنا دلوقتي في 2019، وسمعتوني وانا بكلم الدكتور علي رئيس البرلمان، كنت أتمنى نعمل ده خلال السنتين اللي فاتوا".

وقال إنه من المنتظر أن تتقدم الحكومة بقانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان، لتنظيم العمل وفقًا للدستور، ثم تجرى الانتخابات المحلية: "لو بنتكلم في 50 ألف عضو أتمنى النسبة الكبيرة تكون للشباب، أكثر من 25%، يعني على الأقل يكون في 12 أو 13 ألف شاب في المحليات القادمة".

وتابع بأن انتخابات المحليات لو أجريت بشكل كفء وانتخبنا ممثلين المحليات بشكل جيد، نكون قد تخطينا أول خطوة للإصلاح ومجابهة الفوضى والفساد بشكل أكثر قوة من الواقع الذي نعيشه: "لو قدرنا نجري الانتخابات على نهاية العام يبقى عملنا الخطوة الكبيرة اللي منتظرينها بقالنا كتير".

وتحدث السيسي عن قانون المحاجر، مشيرًا إلى أن دور المحليات مهم جدًا لتطبيقه :"كنا متوقعين من تطبيقه تحصيل من 18 لـ20 مليار جنيه تقريبًا، إحنا محصلناش حتى 10% من ده، محضر واحد بس لمعدن واحد يدخلنا 35 مليون جنيه في شهر واحد، إحنا ماقدرناش نتحصل على الأموال دي".

ولفت الرئيس إلى هناك تعديات كبيرة على الأراضي الزراعية، بما يعكس الدور الخطير والمهم للمحليات: "في الدول الأخرى لا يستطيع مواطن أن يزرع شجرة أو ينزعها إلا لو كان هناك تصديقًا من المحليات على هذا الأمر، نتمنى التحرك في هذا الأمر بشكل جاد".

وبدأت منذ قليل وقائع جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على تساؤلات الشباب التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" قبل أيام من انطلاق المؤتمر.