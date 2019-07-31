"لن ننام".. مدبولي يعرض استراتيجية الحكومة للقضاء على العشوائيات

كتب- يوسف عفيفي:

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تكاتف جهود الحكومة مع المجتمع المدني والمستثمرين والجهات المعنية للخروج برؤية وتغيير جديد وتوفير الخدمات وفرص العمل وتغيير ظروف وحياة المواطن المصري.

وأوضح مدبولي، في كلمته بفعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء، أن الحكومة تستهدف حياة كريمة للموطنين في كل مكان، لافتا إلى عرض المناطق غير الآمنة والعشش والعشوائيات على الرئيس السيسي منذ أكثر من عامين وأكد أننا لن ننام قبل أن يكونوا في مكان آخر، وتم التركيز على تغيير تلك المناطق إلى الأفضل.

ونوه إلى أن الحكومة عملت على نقل مليون مواطن من تلك العشوائيات إلى حي الأسمرات والمحروسة ومصر الخير، لافتا إلى أن المشكلة الكبرى تكمن في الريف المصري ويعتبر هو النمط السائد في غالبية المناطق المصرية، ونحن جميعا نعي أن التحدي كبير للغاية ونتحدث عن عشرات الملايين من أهالينا نمط حياتهم بهذا الشكل ولا نخفي الحقيقة أو الواقع عن أحد وكل ما جرى يعتبر نقطة في بحر.

وتابع: خدمة الصرف الصحي وصلت لـ 10% فقط من السكان بمصر عام 2016، واليوم أصبحنا 35% في أقل من 3 سنوات وهناك 65% محتاجين مئات المليارات لوصول خدمة الصرف الصحي لهم لهم.

وأكد مدبولي، توجيه الحكومة بعدم ترك المواطنين الأكثر فقرا بهذا الشكل، وبرنامج اليوم إحنا معاكم ومش هنسيبكم، والمسئولية ليست لا تقع على الدولة والحكومة فقط، ولن تنفذ ذلك وحدها كون هذا العمل بحتاج لتكاتف كل الجهود بالتنسيق مع المجتمع المدني والمستثمرين والجهات المعنية.​