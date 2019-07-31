"القابضة لمياه الشرب" تنظم ورشة عمل حول كيفية نشر ثقافة الوعي المائي

القاهرة- أ ش أ:

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمدراء إدارات التوعية والخطوط الساخنة بشركات المياه على مستوى الجمهورية، حول كيفية نشر ثقافة الوعي المائي تحت عنوان (إعداد خطة عمل إدارات التوعية 2019-2020 في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة)، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات في مجالات الإعلام والتوعية.

واستعرض الدكتور مصطفى يعقوب أستاذ الحاسب الآلي ونظم المعلومات بأكاديمية السادات - خلال الورشة - أساسيات ومهارات التسويق الإلكتروني وكيفية الاستفادة من تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة الوعي المائي والوصول لأكبر عدد من المستخدمين، وخلق سبل جديدة لتحفيزهم على التواصل والتفاعل المستمر.

من جانبها، أشارت دكتورة ابتسام الجندي عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والآداب MSA، إلى آليات مراجعة معايير التقييم وقياس الأثر مثل استمارات ( القياس القبلي ـ بعدي)، وتحدثت عن آليات ووسائل الإقناع الحديثة وكيفية تنفيذ حملات إعلانية توعوية ناجحة وإعداد استمارات استبيان إلكترونية للوصول لأكبر عدد من المواطنين.

كما قدمت إدارتا الإعلام والتوعية بالشركة القابضة عرضا تقديميا عن أساليب تغيير الرأي العام وطرق مواجهة الشائعات، والتصدي لكافة الأخبار المضللة.​