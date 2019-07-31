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    برلمانية: نموذج المحاكاة كشف عن شباب مصري واعي بقضايا وطنه

    01:18 م الأربعاء 31 يوليو 2019
    برلمانية: نموذج المحاكاة كشف عن شباب مصري واعي بقضايا وطنه

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي انطلق أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، تحمل في طياتها مصارحة للشعب واعترافًا بفضله في تجاوز الأزمات المرحلة الماضية.

    ولفتت في تصريحات اليوم، إلى دور مؤتمرات الشباب في إعطاء شحنة ضخمة من الأمل والإيجابية، وكونها فرصة للتحاور مع الرئيس في كل الأمور، التي تمثل مسار اهتمام للشباب.

    وأشارت إلى أن أبرز فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الجلسة الأولى "نموذج محاكاة الدولة المصرية" والتي حضرها الرئيس، وكشفت عن وجود شباب واعٍ يعرف تحديات الدولة وما تم من إصلاحات فيها خلال الفترة الماضية

    مجلس النواب السيسي العاصمة الإدارية الجديدة

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