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    مغادرة رحلتي طيران لنقل 496 حاجا من مطار أسوان للأراضي المقدسة

    01:20 م الأربعاء 31 يوليو 2019
    مغادرة رحلتي طيران لنقل 496 حاجا من مطار أسوان للأراضي المقدسة

    مطار أسوان الدولى

    أسوان- أ ش أ:

    غادرت مطار أسوان الدولي، اليوم الأربعاء، رحلتا طيران لنقل 496 من حجاج القرعة والجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.

    وضمت الرحلة الأولى 230 حاجا وحاجة من حجاج الجمعيات الأهلية، فيما ضمت الرحلة الثانية 266 حاجا وحاجة من حجاج القرعة، حيث توجهوا إلى مطار جدة بالسعودية مباشرة.

    وأشار نائب محافظ أسوان سعيد حجازى - خلال لقائه الحجاج قبيل مغادرتهم يرافقه اللواء محمد عمارة مدير الأمن، والأحمدى الوكيل مدير عام التضامن الاجتماعي - إلى التجهيزات والترتيبات المنظمة حيث أقيمت لأول مرة خيمة مكيفة في الساحة المواجهة للمطار ليتجمع بها الحجاج ومرافقوهم، موجها بضرورة تقديم كافة التسهيلات للحجاج لإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة.

    من جانبه، قال مدير عام التضامن إنه تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة للحجاج، بجانب نقلهم من محل إقامتهم في مختلف مراكز ومدن المحافظة إلى مطار أسوان من خلال أتوبيسات مكيفية تابعة لشركة مصر للطيران، مضيفا أنه تم تنظيم ندوات توعية دينية وطبية لحجاج بيت الله الحرام بالإشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريفهم بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه، وكيفية تجهيز المستندات اللازمة لإنهاء الإجراءات المطلوبة.​

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    مطار أسوان الدولي الأراضي المقدسة أسوان الحج 2019

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