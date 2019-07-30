اليوم.. ورشة عمل في معهد بحوث الإنتاج الحيواني

كتب- أحمد مسعد:

ينظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل؛ لمراجعة واعتماد استراتيجية وخطة العمل الوطنية للموارد الوراثية الحيوانية، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وحسب بيان، أمس الاثنين، تقام ورشة العمل بقاعة كريستال بفندق سفير بالدقي، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمشاركة عدد من المتخصصين في هذا المجال.​