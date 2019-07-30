ارتفاع درجتين بداية من اليوم.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، امتداد لاستقرار حالة الجو خلال الأيام الأخيرة، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف عبدالعال لـ"مصراوي"، أن درجات الحرارة على القاهرة ستصل إلى 36 درجة وعلى شمال الصعيد 37، أما الجنوب تصل درجات الحرارة لـ40 درجة.

وتابع: "بداية من اليوم الثلاثاء سنشهد ارتفاع درجتين في الحرارة على أغلب الأنحاء، لمدة 24 ساعة ليعود الطقس إلى ما كان عليه بداية من يوم الأربعاء المقبل".

وأكد أن نسب الرطوبة ستكون مرتفعة حتى نهاية الأسبوع، ما يتسبب في ظهور السحب المنخفضة على المناطق الشمالية وشبوة في الصباح الباكر، كما تعطي إحساس بالحرارة في الأماكن المغلقة.

وعن نسب الرطوبة، قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة، لافتًا إلى أنها على القاهرة ستصل إلى 80% على مدار اليومن المقبيلين، و90% على المناطق الشمالية، بينما تقل على مناطق شمال الصعيد فتصل إلى 60%.