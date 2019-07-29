"الطفولة والأمومة" يشارك بالجلسة الثانية بالبرلمان العربي للطفل في الشارقة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مشاركة 4 أطفال من الفريق الوطني للحماية ومناهضة العنف ضد الأطفال والذي شكله المجلس، بالبرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة، بدولة الإمارات، خلال الفترة بين الثامن عشر والسابع والعشرين من يوليو الجاري.

وشهدت الجلسة الثانية انتخاب رئيس للبرلمان، ونائبين للرئيس، بالإضافة إلى اللجان الدائمة، في بادرة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي، تعكس مدى الحرص على تأسيس وتأصيل الحالة البرلمانية في عالم الطفولة، ومشاركة الأطفال في بناء وتأسيس ندوتهم البرلمانية التشريعية والرقابية، من أجل رفع قدرات الأطفال.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، إلى حصول كلا من (الطفلة شهد أحمد، والطفل عبد الرحمن عفت ) من جمهورية مصر العربية على عضوية لجنة الأنشطة بالبرلمان وعضوية لجنة حقوق الطفل.

وأكدت "العشماوي"، على أهمية هذه المبادرة والتي تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز دور وآليات مشاركة الأطفال في خلق بيئة مواتية تدعم التنشئة السياسية للأجيال القادمة، والتي تعمل على إكسابهم مهارات الممارسة الحقيقية للديموقراطية وتؤهلهم لبناء مجتمعاتهم، في ظل المتغيرات السياسة، مؤكدة على ان تدريب الأطفال على التنشئة السياسية تمكنهم من تطور المعتقدات والمفاهيم في أذهانهم والتي ستنعكس بوضوح في انتقالهم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، وتمكنهم أيضاً من استيعاب الأزمات الاجتماعية والإنسانية، بما يساهم فى خلق جيل أكثر وعياً بالتحديات المحيطة.

كما أثنت "العشماوي"، على إنشاء برلمان يضم مجموعة من أطفال الوطن العربي بهذا الشكل الراقي الذي تضمن الشفافية والموضوعية في إجراء الانتخابات في ظل مشاركة 44 طفل من 12 دولة عربية والذي يعد نهجا جديدا من توليهم القيادة، مشيدة بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية الشقيقة بالاهتمام بالطفل العربي.