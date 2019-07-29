"عمر خيرت".. تعرف على مفاجآت مهرجان القلعة للغناء

كتب- محمد عاطف:

تستعد دار الأوبرا المصرية لانطلاق الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القلعة الغنائي للموسيقى والغناء.

وأكدت مصادر مطلعة بالأوبرا، أن هذه الدورة تتضمن العديد من المفاجآت منها مشاركة الموسيقار الكبير عمر خيرت لأول مرة في المهرجان من خلال حفل يحييه في الهواء الطلق.

وأشارت المصادر، لمصراوي، الاثنين، إلى أن الدورة المقبلة تتضمن أيضا أول حفل تحييه فرقة رضا للفنون الشعبية بالمهرجان يوم 21 أغسطس المقبل، كما تتضمن أيضا أول حفل يحييه مطرب إماراتي كبير يجرى الكشف عنه بعد إنهاء إجراءات التعاقد.