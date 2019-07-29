طلب إحاطة بشأن عدم الاهتمام بتطوير مصيف مطوبس السياحي

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم الاهتمام بتطوير وتأهيل مصيف مطوبس السياحي بكفر الشيخ

وقالت النائبة في بيان اليوم، إن مصيف مطوبس السياحي الجديد بدأت فكرة إنشائه منذ أكثر من ثلاث سنوات لجذب المصيفين إليه من جميع محافظات الجمهورية، لوجوده بجوار الطريق الدولي مباشرة والمنطقة الصناعية بمطوبس.

وأضافت أنه تم البدء فى المرحلة الأولى من المصيف بمسافة كيلو متر من إجمالى 6 كيلو مترات حتى ميناء البرلس، وتمت الموافقة على مساحة حوالي 500 فدان كمرحلة أولى لإقامة المدينة السكنية الخاصة بالمصيف، وتم إنشاء كورنيش خاص به، ووضع ألسنة خراسانية لحمايته من التآكل مثل ما حدث من سنوات مع مصيف بلطيم.​