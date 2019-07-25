مفتي الجمهورية ينعى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
03:17 م الخميس 25 يوليه 2019
كتب – محمود مصطفى:
نعى الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية - الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية اليوم بالعاصمة التونسية عن عمر يناهز 93 عامًا.
وتوجه المفتي في بيان له الخميس، بخالص العزاء إلى تونس الشقيقة حكومة وشعبًا، وإلى أسرة الراحل، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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