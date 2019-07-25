مفتي الجمهورية ينعى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

كتب – محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية - الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية اليوم بالعاصمة التونسية عن عمر يناهز 93 عامًا.​

وتوجه المفتي في بيان له الخميس، بخالص العزاء إلى تونس الشقيقة حكومة وشعبًا، وإلى أسرة الراحل، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.